مصدر في الجيش لـ "ا ف ب": الجيش اللبناني يعيد تمركز قواته قرب الحدود مع اسرائيل على وقع التهديد بتوغل محتمل

اشار مصدر في الجيش لـ "ا ف ب"، الى ان الجيش اللبناني يعيد تمركز قواته قرب الحدود مع اسرائيل على وقع التهديد بتوغل محتمل.

واشارت معلومات "الجديد" الى انه طُلب من الجيش اللبناني عبر قوات اليونيفيل إخلاء بعض المراكز الحدودية تمهيدا للهجوم البري الاسرائيلي المرتقب على لبنان، وجرى الإخلاء منذ ساعات المساء الأولى.