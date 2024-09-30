وول ستريت جورنال: في حال تم شن عملية برية فإنها ستشمل غارات محدودة لتدمير قدرات قوات الرضوان التابعة لحزب الله

اشارت نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الى ان الأيام المقبلة أيام امتحان ولا يمكن أن نتوقع إلى أين ستقودنا، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

بدورها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول إسرائيلي بانه "في حال تم شن عملية برية فإنها ستشمل غارات محدودة لتدمير قدرات قوات الرضوان التابعة لحزب الله".