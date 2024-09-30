اشار مصدر أمني لبناني لـ "رويترز" الى إن القوات العسكرية اللبنانية انسحبت لمسافة خمسة كيلومترات على الأقل شمال حدودها الجنوبية مع إسرائيل. ويأتي الانسحاب وسط تزايد التوقعات بتوغل بري إسرائيلي وشيك في جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني لبناني لرويترز: القوات العسكرية اللبنانية انسحبت إلى مسافة 5 كيلومترات من شمال الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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