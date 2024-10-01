برصاص الاحتلال والقصف العنيف.. سقوط عشرات الشهداء والجرحى في غزة صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - غزة.. وقع العشرات من الشهداء والجرحى في عدة مدن فلسطينية، نتيجة القصف الإسرائيلي الوحشي، وذلك منذ فجر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد 19 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

استشهاد 12 مواطنًا أغلبهم أطفال

ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 12 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء قصف الاحتلال لمنزلين بالمخيم.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير منزل من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الدرة، واستشهاد 7 أطفال و3 نساء، إذ تقيم فيه عائلة نزحت من مدينة غزة، كما استشهدت امرأتان جراء قصف الاحتلال لمنزل آخر بالمخيم يعود لعائلة أبو عطايا، بينما أصيب مسن برصاص طائرة خلال إطلاقها النار على المدنيين في المخيم الجديد بالنصيرات.

كما استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال بعد قصف شقة سكنية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة من غزة.

إطلاق النار من الآليات الإسرائلية باتجاه الأحياء الفلسطينية ونسف منازل في رفح

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تزامنا مع إطلاق النار من الآليات المتواجدة في منطقة دوار الكويت والكلية الجامعية على حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مدينة رفح.

كما أصيب شاب بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقه نقلت الشاب وهو بحالة حرجة جدًا إلى المستشفى، جراء إصابته بالرصاص الحي في الفخذ.

وأشار الهلال، إلى أنه تلقى بلاغ بوجود إصابات داخل منزل في حارة الحشاشين، وأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

الاحتلال يعتقل فلسطيني بعد إصابته بالرصاص

وأصيب مواطن أخر، بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيونية خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من الحارات داخل البلدة القديمة في المدينة، إذ سمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، والقنابل، والتي اسفرت عن إصابة شاب واعتقاله، والذي وصف مدير الإسعاف والطوارئ أحمد جبريل إصابته بالخطيرة جدا، حيث منع الاحتلال تقديم العلاج له قبل اعتقاله.

وبالرغم من إصابته الخطيرة إلا أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة اسعاف وطواقم الهلال الأحمر خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

استشهاد 6 لاجئين فلسطينيين نصفهم أطفال جنوب لبنان

وفي نفس السياق استشهد 6 لاجئين فلسطينيين نصفهم أطفال وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف للاحتلال استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي المنشية المكتظ بالمدنيين بمخيم عين الحلوة، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مخيم عين الحلوة منذ عدوانه على لبنان.

وجاء القصف بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة ضحايا الغارات على لبنان خلال 24 ساعة بلغت 95 شهيدا و172 جريحا.