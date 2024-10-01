شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الخامس الأربعاء.. وينتخب لجانه النوعية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الشيوخ جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول يوم الأربعاء المقبل وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الثانى من أكتوبر سنة 2024 ميلادية حيث تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢٤بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة وكذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس الشيوخ.

ثم يعقد المجلس ثلاث جلسات يوم الخميس وتشهد الجلسة الأولى، التى تعقد الساعة ١١ صباحاً اعلان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقى الاقتراحات والاعتراضات كتابة على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

اما الجلسة الثانية فستعقد الساعة ١١ ونصف صباحا: ويعلن خلالها رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

فيما تشهد الجلسة الثالثة التى تعقد الساعة الثانية اعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

تنص المادة 115 من الدستور على أنه يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فإن هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5 سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.