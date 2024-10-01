شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: مصر لم ولن تتخلى عن مساندة الأشقاء العرب فى الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مساعيها لوقف دائم للحرب الغاشمة في غزة ولبنان، ومواقف مصر في دعم الأشقاء في الدولتين وآخرها توجيهات الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق، مشددا أن مصر لم ولن تتخلى عن الأشقاء العرب في الأزمات وتقوم بدورها القيادي والإنساني على أكمل وجه بجانب دورها في الدفاع عن حقوق الشعبين اللبناني والفلسطيني وسعيها لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.

واعتبر أن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر وتوسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط يجر المنطقة بأكملها لحافة الهاوية وتوسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط، موضحا أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية الأوضاع في الشرق الأوسط مع استمرار الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لإيقاف هذه الحرب الإجرامية الغاشمة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني البرئ قبل أن تتطور الأوضاع وتنفجر بمنطقة الشرق الأوسط وهو ما سيدفع ثمنه الجميع .

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إلى أن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على دولة لبنان الشقيقة، ومواصلة جرائمها ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية ومجازر ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، في ظل صمت كبير من المجتمع الدولي، مع تمادي إسرائيل في سياسة الاغتيالات التي طالت حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.



