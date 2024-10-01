شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كيان الجبهة الدبلوماسية: شباب مصر جاهز لحمايتها تحت قيادة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكابتن بحري فاطمة عبد العزيز رئيس كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية ، أن شباب مصر حضروا لحماية الدولة المصرية من التحديات والصراعات المبيتة من أهل الشر وأشارت أن الكيان وجد لتوعية الشباب ضد تلك التحديات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجبهة الدبلوماسية المصرية بجمهورية مصر العربية " الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة"، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، تحت شعار "الشباب المصري وحماية الدولة المصرية من التحديات الأمنية"

وأكملت أن الدولة المصريه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرت بالعديد من التحديات وتم حلها جميعا برؤيه شبابية، وقالت إن كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية هو لتوعيه الشباب وتنظيم الندوات والفعاليات برعايه الأزهر والكنيسة من أجل مواجهه كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.

