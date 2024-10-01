الجامعة العربية والاتحاد من أجل المتوسط يفتتحان معرض أسبوع القاهرة للطاقة

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، ورئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاء الطاقة المهندس أحمد الدوسري، المعرض الخاص بأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة والتي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء.



ويهدف المعرض الذي يجمع شركاء ‏المركز الإقليمي من مختلف دول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى التعريف بأهمية الطاقة المتجددة وكيفية خدمة الشركات وتشجيعها على التحول إلى الطاقة المستدامة.



ويعرض جناح وزارة البيئة بالمعرض برنامج التحكم في التلوث الصناعي وهو إحدى مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، كما يتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيجاً تمويلياً للصناعة يتضمن قروضاً ومنحاً يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني.



من جهته، يعرض معرض هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، نماذج لمصادر جديدة للطاقة، فضلاً عن استعراض معامل قياس كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية و معامل اختبارات الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية.

وتسعى الهيئة من خلال جناحها المشارك في المعرض إلى تأهيل الشركات للعمل في مجال الخلايا الفوتوفلطية والتدريب على تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

