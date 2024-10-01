العراق يدعو لاجتماع طارئ بالجامعة العربية لمساندة لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالمنطقة، تبرز أهمية التضامن العربي كخيار استراتيجي لدعم الدول الشقيقة لبنان، الذي يواجه حالة من عدم الاستقرار تزيد من معاناة اللاجئين والنازحين. وفي خطوة تعكس التزام العراق بدعم لبنان، قدمت بغداد طلبًا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية. هذا الطلب يأتي في وقت حرج، حيث يستدعي الوضع الراهن استجابة سريعة وفعالة من الدول العربية.

من جانبه ، أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة للجامعة قد تلقت طلبًا رسميًا من العراق لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. الهدف من الاجتماع هو مناقشة الأوضاع الراهنة في لبنان، مع التركيز على قضايا النازحين واللاجئين، وتقديم الدعم اللازم للدولة اللبنانية.

وقد أوضح السفير زكي أن الأمانة العامة بدأت بتعميم الطلب العراقي على الدول الأعضاء، حيث يجري التشاور مع اليمن، الرئيس الحالي للدورة، ومع العراق لتحديد موعد الاجتماع.

وفي تصريحات له، أكد مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان الجنابي، أن هذا الطلب جاء وفق توجيهات وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين. وأشار الجنابي إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في لبنان، مع التركيز على ضرورة تقديم المساعدات اللازمة.

إن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية قد يمثل فرصة لتنسيق الجهود العربية، لوقف الحرب الإسرائيلية في المنطقة ، وتعزيز التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، مما يمكن أن يسهم في استقرار لبنان وتحسين الأوضاع المعيشية.

تعد هذه الخطوة من العراق دليلاً على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات. فالتعاون والتنسيق بين الدول العربية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على لبنان وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجهها.



