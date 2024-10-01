الخارجية الأمريكية: كييف لا تحتاج لإذن لضرب الأراضي الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن كييف لا تحتاج إلى إذن أمريكي لاستخدام الأسلحة الأوكرانية في ضرب عمق الأراضي الروسية.

وبحسب روسيا اليوم، تابع ميلر، ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن عدم منح الولايات المتحدة أوكرانيا الإذن بضرب روسيا بأسلحة أمريكية: "تنظر الولايات المتحدة إلى كيفية حدوث ذلك وما إذا كان سيؤثر على سير المعارك وعلى الاستراتيجية الأوكرانية"، مشيرا إلى أن لدى أوكرانيا أسلحة تنتجها بنفسها، وبإمكانها ضرب الأهداف الروسية باستخدام هذه الأسلحة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، في اجتماع للجنة الأمن بشأن الردع النووي، 25 سبتمبر الماضي، مناقشة تحديث "العقيدة النووية" الروسية، وقال إن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو، يستخدم أسلحة تقليدية، تشكل تهديدا خطيرا للسيادة.

وأضاف بوتين أنه من المقترح اعتبار العدوان من جانب دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا، وفي وقت لاحق، أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن روسيا يتعين عليها اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تورط الغرب المتزايد في الصراع بأوكرانيا وأفكار كييف "الطوباوية" بشأن "فرض السلام" على روسيا