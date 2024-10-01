شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تكميلية للهيئة العليا بحزب العدل لاستيعاب زيادة العضوية والان مع تفاصيل الخبر

يجرى حزب العدل انتخابات تكميلية للهيئة العليا للحزب فى عدد من المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وصرح الكاتب الصحفى معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحزب بان الانتخابات تأتى فى اطار استيعاب زيادة عدد اعضاء الحزب، وضمانة لتمثيل أصوات كل الأعضاء فى الهيئة العليا.

وأضاف "الشناوى"، ينطلق الاقتراع السرى اعتباراً من الجمعة ٤ اكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام غير متتالية.

حيث يتنافس 83 من المرشحين على 28 مقعدا بعدد 10 محافظات " القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط وسوهاج وأسوان".

وكشف المتحدث الرسمي للحزب بدأت الاستعدادات لإتمام الانتخابات فى 20 سبتمبر حيث تقدم العشرات لخوض الانتخابات الداخلية ، وبعد تلقى الطعون وفحصها وقبول بعضها ورفض البعض الآخر اصبح عدد المتنافسين 83 مرشح بمختلف الأمانات الجغرافية، ومن المقرر إتمام الاقتراع السري يومى الجمعة والسبت ٤ و ٥ اكتوبر ببعض المحافظات، ثم تستكمل عملية الاقتراع يوم الجمعة 11 اكتوبر فى البعض الآخر، ليكتمل بذلك نصاب الهيئة العليا للحزب.