بوليتيكو: إسرائيل سوف تقضي على "وكلاء العمائم" و"العمائم"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يعتقد زعماء إسرائيل أنهم أصبحوا يمتلكون الآن فرصة فريدة من نوعها لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وهي فرصة تتجاوز إلى حد كبير سحق حماس وحزب الله، وذلك وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أن هدفه النهائي في تحول القوة الإقليمية هو تقويض سلطة القيادة الدينية في طهران، وهو ما يعرف رمزياً بـ"نظام العمائم"، وإضعاف الإيرانيين الذين يدعمون حماس في غزة وميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية.

وفي خطاب ألقاه باللغة الإنكليزية، وعد نتانياهو "الشعب الفارسي النبيل" بأن اليوم الذي يتحرر فيه من حكم "الطغاة" ويمكنه فيه تحقيق السلام مع إسرائيل سوف يأتي "أسرع بكثير مما يعتقد الناس".

وحذر من أنه "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه".

إسرائيل لا تقاتل طهران فقط من خلال سحق حلفائها ووكلائها ــ مثل حزب الله والحوثيين في اليمن ــ بل إنها تظهر تفوقها من حيث التكنولوجيا والتجسس على الأراضي الإيرانية.

"اسرائيل ترهب طهران"

في نيسان (إبريل) ردت إسرائيل، التي لم تتضرر من وابل الصواريخ الإيرانية الهائل، بتفجير رادار للدفاع الجوي بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد، في ما اعتبر على نطاق واسع تحذيراً بأنها قد تدمر المنشآت النووية الإيرانية متى شاءت. و

في تموز (يوليو) قُتِل زعيم حماس إسماعيل هنية بصاروخ أطلق على دار ضيافة حكومية في طهران. ولقي كبار القادة الإيرانيين حتفهم في غارات على دمشق وبيروت. والواقع أن رسالة نتانياهو بشأن "نفوذ" إسرائيل واضحة، وهو ما يحد من مساحة المناورة المتاحة لإيران.

بالنسبة لقيادة طهران، هذا يشكل تحديا مؤلما. فإيران تفرض قوتها في مختلف أنحاء المنطقة من خلال تصوير نفسها باعتبارها القوة العسكرية الثقيلة القادرة على دعم الميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. والآن تتحدى إسرائيل هذه السلطة بشكل مباشر، حيث كانت عملية اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي المثال الأكثر وضوحا على تحدي نتنياهو لطهران.

الهجوم البري في لبنان

لا توجد أي إشارة إلى أن نتانياهو سوف ينهي الأمر بعد أن اجتاح هيكل القيادة العليا لحزب الله بالكامل، والواقع أن كل الدلائل تشير إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية بدأت في شن هجوم بري في جنوب لبنان، بعد أن أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجنود المنتشرين في شمال إسرائيل أن المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله على وشك أن تبدأ، كما يتم استدعاء قوات الاحتياط وتوجيهها شمالاً.

ويقول مسؤول إسرائيلي كبير تحدث إلى بوليتيكو شريطة عدم الكشف عن هويته إن نتانياهو سيكثف هجومه على حزب الله رغم الدعوات الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار.

ويشمل ذلك شن هجوم بري كبير يهدف إلى سحق حزب الله في جنوب لبنان ، وإجباره على سحب قواته شمال نهر الليطاني، على بعد 29 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي أنهى حرب لبنان عام 2006.

كما ستواصل إسرائيل قصف مستودعات الأسلحة والإمدادات والمراكز القيادية التابعة لحزب الله في الشمال وفي البقاع، في حين تواصل مهام قنص كبار القادة.

وقال المسؤول: "هذه فرصتنا لكسر شوكة حزب الله حتى لا يتمكن أبداً من التعافي وممارسة القوة التي يتمتع بها في لبنان".

نتانياهو عاد للحياة

عادت شعبية نتانياهو بعد سلسلة الاغتيالات الأخيرة، وخاصة اغتيال نصر الله، وهناك كل الحوافز السياسية التي تدفعه إلى إطالة أمد الهجوم وتجاهل الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار من الحلفاء الغربيين ومنظمات الإغاثة، الذين يخشون تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان.

المخاوف لا تزال قائمة في واشنطن من هجوم إيراني ضد إسرائيل، وهو ما دفع بعض القوات الأميركية إلى التحرك "للتأجيل والدفاع حسب الضرورة". وهناك مخاوف من تجاوز إسرائيل حدودها.

بداية النهاية لمحور إيران

الخطاب الذي يستخدمه القادة الإسرائيليون لا يبدو أنه يتطابق مع التصريحات الأكثر محدودية التي يدلي بها المسؤولون الأميركيون.

وليس المنطق السياسي المحلي هو الدافع الوحيد وراء نتنياهو ــ بل والمنطق العسكري أيضا. فقد لاحظ ماثيو سافيل من معهد الخدمات المتحدة الملكي البريطاني، وهو مؤسسة بحثية، أن "الحوافز العسكرية لإسرائيل سوف تستمر".

وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي على لبنان أدى إلى تدمير القيادة العليا لحزب الله، وإضعاف قدرته على التنسيق والمبادرة. وعلى الرغم من المخاطر التي قد يواجهها التوغل البري، والتهديد بعيد المدى من الصواريخ الباليستية، والطبيعة المطولة للعمليات الحالية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي، فمن الممكن أن نتصور أن كثيرين قد يزعمون أنه لن يكون هناك وقت أفضل من الآن لدخول جنوب لبنان لتدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله هناك".

ويتحدث المسؤولون الإسرائيليون بعبارات أكثر طموحاً من هدف الحرب الأكثر محدودية والمتمثل في جعل حزب الله يوقف هجماته الصاروخية عبر الحدود المستمرة منذ أشهر للسماح لنحو 80 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم الشمالية.

إعادة رسم الشرق الأوسط.. هل هي مبالغات؟

خارج صفوف الحكومة الحالية، يحث العديد من كبار رؤساء الاستخبارات والأمن السابقين والذين ما زالوا مؤثرين، بما في ذلك رئيس الموساد السابق تامير باردو، علناً على استمرار الحملة العسكرية لإعادة رسم الشرق الأوسط.

وفي حديثه لوسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك صحيفة هآرتس، قال باردو إن الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله خلال الأيام الـ12 الماضية قدمت لإسرائيل "فرصة لا ينبغي أن تفوتها".

وأضاف أن من غير المرجح أن يستعيد الحليف الإقليمي الأهم لطهران سيطرته على لبنان إلى الحد الذي كانت عليه منذ حرب 2006 مع إسرائيل. وقال: "في رأيي المتواضع، لا توجد طريقة يمكنهم من خلالها إعادة تأهيله إلى ما كان عليه من قبل".

إن الضرر الهائل الذي ألحقه جيش الدفاع الإسرائيلي بحزب الله قد ترك المنظمة في حالة من الذهول. إن قائمة كبار قادة حزب الله الذين قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين تسببت في صدمة للجميع.

وقال أحمد فؤاد الخطيب، المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط: "لقد تم القضاء على كبار قيادات حزب الله، السياسية والعسكرية، إلى جانب آلاف الأعضاء والقادة من المستوى المتوسط، ناهيك عن أن قوات الدفاع الإسرائيلية دمرت كميات كبيرة من الذخائر الاستراتيجية التي كان من الممكن أن تهدد المدن والأهداف الإسرائيلية".

وأضاف أن "المنطقة ربما تشهد بداية نهاية محور المقاومة الإيراني".

ولن تثير هذه النتيجة استياء شريحة واسعة من الزعماء العرب، بما في ذلك في الخليج. فقد بدأت بعض وسائل الإعلام الخليجية بالفعل في تحميل حزب الله مسؤولية معاناة اللبنانيين.

فقد اتهمت صحيفة عكاظ السعودية اليومية المؤثرة حزب الله بالتصرف "من أجل المصالح الإيرانية، وليس المصالح اللبنانية أو العربية".

ويبدو أن حزب الله وإيران يواجهان مأزقاً صعباً، إذ إن الخيارات الجذابة المتاحة أمامهما قليلة للغاية.

بزشكيان لا يريد غضب العرب

لقد كان الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان حريصاً على تحسين العلاقات مع جيرانه العرب، كما كان يبادر إلى التقرب من الغرب، ملمحاً إلى استعداد طهران للتعامل بجدية أكبر مع المحادثات النووية.

والواقع أن الانخراط المباشر في الصراع من شأنه أن يدمر هذا التواصل الدبلوماسي. ذلك أن شن مثل هذا النوع من الهجوم الصاروخي المباشر الذي شنته إيران على إسرائيل في وقت سابق من هذا العام دون جدوى من شأنه أن يكشف عن ضعفها في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي، الأمر الذي يترك حزب الله بمفرده إلى حد كبير ويعتمد فقط على الدعم الخطابي من طهران.

هل هو الوهم الخطير؟

لكن جوليان بارنز ديسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حذر من المزيد من التصعيد الإسرائيلي ووصف فكرة إنشاء نظام إقليمي جديد، وما قالته إسرائيل من أنها سوف تعيد ترتيب الشرق الأوسط بأنه "وهم خطير".

وأضاف :""الهجوم الإسرائيلي يمثل إنجازا تكتيكيا كبيرا لكنه يظل منفصلا عن المسار الاستراتيجي القابل للتطبيق لمعالجة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية بشكل مستدام وإنهاء سلسلة الصراعات الإقليمية المترابطة".

وماذا لو استهدفوا تل أبيب؟

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وهو منتقد شرس لنتانياهو، لصحيفة بوليتيكو إنه من السابق لأوانه الحديث عن النجاح. وحذر قائلا: "ماذا لو سقط صاروخان أو ثلاثة صواريخ كبيرة في تل أبيب؟".