جيش الاحتلال: حزب الله خطط لاقتحام المناطق الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حزب الله اللبناني، خطط لاقتحام المناطق الإسرائيلية، وأن تل أبيب في خضم حرب وقد تُطلق صواريخ مجددا باتجاه منطقة وسط إسرائيل".

وزعم المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش تمكن من تدمير أكثر من 700 هدف على الحدود مع لبنان.

وأضاف هاجاري، أن "الجيش دمر المئات من مواقع تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب"، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من العثور على خريطة ونفق يتجه نحو حدود إسرائيل بهدف احتلال بلدات ظهرت على الخريطة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش خلال العمليات كشف مخابئ أسلحة وجمعنا معلومات هامة ودمر وسائل قتالية، لافتًا إلى أن الجنود اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق محيطة وأنفاقا تحت الأرض على الحدود.

وأشار إلى أن قيادة الشمال نفذت عشرات من عمليات الدهم لمواقع قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والجيش نفذ أكثر من 70 عملية خاصة خلال 200 ليلة داخل الجنوب اللبناني.