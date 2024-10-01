شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: الرئيس السيسي يتبع سياسة الشرف والأمانة فى التعامل مع أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر يحاك حولها العديد من المؤامرات والحدود كلها تحاط بها مشاكل ومصر محاصرة بخط من النيران وهذه النيرات مشتعلة في أهلنا وعروبتنا، موضحا أن هذه الأجواء مخيمة على الأوضاع في المنطقة ومصر.

وأضاف أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الرئيس السيسي يبذل مجهود كبيرا في التعامل مع الأزمات المحيطة بمصر ومن هنا جاء تثمين مجلس النواب لدور الرئيس السيسى، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم الرئيس السيسي ويقف خلفه فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمني القومي.

وتابع: "في اشكاليات ومصر لم تؤثر يوما مع أهالينا في الدول العربية ومصر لم تتخلى عن العروبة والرئيس السيسي ينتهج سياسة الشرف والامانة والاحترام الدولي للمواثيق والعهود الدولية اللي أكبر دول العالم لا تلتزم بها وفي توازن وشرف كبير في التعامل الدولي مع قضايا المنطقة".