نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الهجوم الإيراني سيكون على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب"، مشيرة الى أننا "نعتقد أن الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية سيكون في غضون 12 ساعة".
واوضح المسؤول للصحيفة، أن "الهجوم الإسرائيلي على #إيران سيشمل أيضا صواريخ باليستية".
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الهجوم الإيراني سيكون على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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