نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الهجوم الإيراني سيكون على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الهجوم الإيراني سيكون على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب"، مشيرة الى أننا "نعتقد أن الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية سيكون في غضون 12 ساعة".

واوضح المسؤول للصحيفة، أن "الهجوم الإسرائيلي على #إيران سيشمل أيضا صواريخ باليستية".