العراق والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأوضاع في المنطقة والتطوّرات المتسارعة وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، وحرب "الإبادة الجماعية" التي تُشنّ على الشعب الفلسطيني في غزّة.

وأكد الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - ضرورة "توسعة" التحرّك على الصعيدين الدولي والعالمي، وحثّ المنظمات الأممية والدول الكبرى نحو بذل أقصى الجهود لوقف العدوان، وإدانة الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، فضلاً عن التنسيق الثنائي بين العراق والأردن لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة والدعم إلى الشعبين الصامدين في كلّ من لبنان وفلسطين.

الأردن يؤكد قدرته في الدفاع عن مصالحه ويرسّخ معادلة الأمن والاستقرار رغم كل الظروف المحيطة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الأردن استطاع أن يؤكد قدرته في الدفاع عن مصالحة ويرسّخ معادلة الأمن والاستقرار، رغم كل الظروف المحيطة.

وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء الأردني اليوم الثلاثاء، أن الأردن يتمنى الخير والسلامة للأهل في لبنان وألا يكون هنالك نزوح أو تداعيات على هذا الصعيد.

وأكد المومني أن "المطلوب منا في المرحلة الحالية أن ندرك التحديات الإقليمية المختلفة وأن نكون مع قيادتنا ونلتف حول علمنا ومصالحنا، وألا نسمح لأحد بالعبث بمشهدنا الداخلي ولا نسمح بأي هتافات وشعارات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية".

وتابع المومني قائلا: “المطلوب منا أن ننظر إلى قضايا الأمة العربية ونساندها بكل ما أوتينا من قوة، وأن نفوت الفرصة على أي كان يريد أن يلعب بالنسيج الوطني الأردني، بأن يتبنى شعارات وهتافات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية”.

وشدد الناطق باسم الحكومة الأردنية على أن "الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني"، فهم يقومون بدور نبيل وشريف في الدفاع عن أمننا وعن جميع المتظاهرين.

وأشار إلى أن التحرك الدبلوماسي الأردني متقدم وأن اللغة الدبلوماسية الأردنية من قوتها وجراءتها والتقدم لا تقارن بأي موقف آخر على المستوى العربي أو الدولي، موضحا أن الأردن يقوم بهذا الدور بشكل فاعل ويخوض معركة دبلوماسية في الدفاع عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

ولفت المومني إلى أن مركز إدارة الأزمات في وزارة الخارجية ومن خلال السفارة الأردنية في بيروت يتابع ملف المغتربين الأردنيين في لبنان، مشيرا إلى أن الأردن لديه القدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية المختلفة.

وقال المومني "لا نسمح لأحد أن يعبث بمشهدنا الداخلي ولا نسمح بأي هتافات خارجة عن منظومة القيم الوطنية". وكشف أن "الاتصالات مع النواب مستمرة من خلال الوزراء، وسيكون هناك مزيد من اللقاءات عندما تتضح الكتل النيابية المختلفة، وعندما نقترب من موعد الاستحقاق الدستوري"، موضحا أن الحكومة تنظر بكل احترام وتقدير لأعضاء مجلس النواب ونتطلع للتعاون معهم فيما يخدم مصلحة الأردن على الصعيد التشريع والرقابي.