احتفالًا باليوم العالمي للسياحة.. متحف شرم الشيخ يستقبل 60 فنانًا تشكيليًا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

استقبل متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 60 فنانًا تشكيليًا من مختلف جنسيات العالم، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف نظمت عدة أنشطة وفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، تمثلت في تنفيذ عدة ورش فنية للأطفال، في إطار حرصها على ربط المجتمع المحلي في محيط المتحف بالمناسبات العالمية والمحلية، إضافة إلى تنمية وعي الأطفال بالآثار والحضارة المصرية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، إنه جرى تنظيم برنامج لـ 60 فنانًا تشكيليًا من مختلف جنسيات العالم، عقب تقسيمهم إلى مجموعات، واصطحب كل مجموعة مرشد سياحي خلال جولتها داخل صالات العرض المتحفي لمشاهدة القطع الأثرية التي يضمها المتحف، وتقديم شرح واف عن كل قطعة.

وأكد أن زيارة الفنانين التشكيليين للمتحف ضمن فعاليات "أرت شرم" التي نظمتها إدارة المتحف للترويج للسياحة الثقافية والتشكيلية بمصر، وجرى الترحيب بهم ودعوتهم لمشاهدة فيلم وثائقي عن متحف شرم الشيخ بقاعة التهيئة المرئية، والفيلم يوضح مراحل إنشاء المتحف وسيناريو العرض المتحفي وأساليب الإضاءة الحديثة.

وأشار إلى أن الفنانين أبدوا إعجابهم الشديد بالمتحف، وطريقة عرض القطع الأثرية وسيناريو العرض المتحفي، وحرصوا على طرح الأسئلة المتعلقة بالجانب الفني للقطع الأثرية المعروضة من المنحوتات والنقوش، وأبدوا انبهارهم الشديد لبراعة الفنان المصري القديم في نحت التماثيل ببراعة ليس لها مثيل.