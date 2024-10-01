"حشيش وهيدرو".. قرار جديد بشأن ضبط 5 عناصر إجرامية متهمين بحيازة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق، حبس 5 عناصر إجرامية متهمين بحيازة كمية من مخدري الحشيش والهيدرو، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتحويل المواد المخدرة للمعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل بها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت من ضبط 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، وبحوزتهم 25 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، 100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، 5 أسلحة بيضاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.