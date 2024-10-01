بوريل عن الحرب الإسرائيلية: يجب إسكات الأسلحة والتحدث بصوت الدبلوماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأعرب بوريل، اليوم الثلاثاء، عن أسفه للخسائر الكبيرة بين صفوف المدنيين في لبنان، مطالبا حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني الدولي.

وأكد بوريل، أنه يجب إسكات الأسلحة الآن والتحدث بصوت الدبلوماسية، معربا عن قلق التكتل الأوروبي إزاء تصعيد الصراع في المنطقة، مضيفا "نحث جميع الأطراف على ضبط النفس من أجل خفض التصعيد".

وفي وقت باكر، اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، بدء عملية برية في جنوب لبنان، موضحا أن قوات المشاة تستهدف أهدافا لحزب الله تحت تغطية جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

وأوضح هاجاري، أنه تمت الموافقة على مراحل العملية التي يتم تنفيذ وفق قرارات المستوى السياسي، لافتا إلى أن العملية التي أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي "سهم الشمال"، تستمر وفقا لتقييم الأوضاع وبالتزامن مع القتال في غزة وجبهات أخرى.