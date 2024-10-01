اتخذوا حزب الله "عبرة".. جيش الاحتلال يحذّر إيران من مصير وكيلها اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعا المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إيران إلى الاعتبار مما جرى لحزب الله اللبناني والقضاء على قادته.

وقال هاجاري في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن على إيران ألا تعبث مع إسرائيل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال قد أظهر قدرات وإمكانات كبيرة.

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لأي احتمالات وسيناريوهات وأن قواته في حالة تأهب قصوى.

وطالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجوم استباقي يستهدف إيران بدلا من انتظار هجومها المحتمل.

وقال ليبرمان: "ينبغي عدم ترقب وصول الصواريخ لإسرائيل بل توجيه ضربة استباقية لإيران".

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، إن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة.

وأشار مسؤولون إسرائيليون، إلى أن الهجوم الإيراني سيشمل طائرات من دون طيار وصواريخ تطلق باتجاه إسرائيل، كما أنه سيشمل أيضا صواريخ باليستية.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن الهجوم الإيراني سيكون على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباراتي شمال تل أبيب.

وصرح مسؤول عسكري أمريكي للصحيفة، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية سيكون في غضون 12 ساعة.

بدوره، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ في الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية بشأن الهجوم الإيراني المتوقع، موضحا أن التحذير من الهجوم الإيراني المتوقع وصل إسرائيل حوالي منتصف النهار.

وكان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن أبلغتهم عن استهداف جوي قريب من إيران، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعامل من قبل و"نحن على استعداد عال".

وأكد هاجاري أن أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وأن جيش الاحتلال جاهز للدفاع، موضحا أن جيش لم يرصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن حالة تأهب قصوى في إسرائيل عقب توقع هجوم من إيران.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن واشنطن لديها مؤشرات بأن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبا.

وأضاف المسؤول، أن أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران، موضحا أن واشنطن تدعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني المرتقب.