"النشرة": سعر صرف الليرة لم يهتز وتحذير من تطبيقات وهمية

اثبتت الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي فعاليتها في فرض الاستقرار النقدي، ولم يهتز سعر صرف العملة الوطنية، وبقي عند حدود 89500 ليرة لبنانية امام الدولار.
وبحسب المعلومات فإن تطبيقات وهمية حاولت وضع اسعار ليست حقيقية لصرف الليرة بغية احداث بلبلة، لكن تبيّن الا امكانية لتغيّر سعر الصرف، لعدة اسباب، اهمها ان المصرف المركزي ضخّ في الساعات الأربع وعشرين اكثر من 320 مليون دولار في السوق، وهي كميات حصل عليها المودعون جراء قرار المركزي بصرف ثلاث دفعات للمستفيدين من التعميمين 158 و 166، إضافة الى رواتب الموظفين. كما ان الكتلة النقدية في السوق تراجعت بالعملة اللبنانية، مما يعني استحالة تغيّر او تلاعب سعر الصرف.
وعلمت "النشرة" ان القوى الامنية ترصد مضاربين حاولوا تعميم سعر التطبيقات الوهمية لتحقيق أرباح وستعمد إلى توقيفهم.
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