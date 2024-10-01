شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قوى عظمى وركيزة للأمن والسلام فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هى القوى العظمى فى الإقليم، حيث تمتلك أكبر شعب فى المنطقة، وقوات مسلحة على مستوى عالمى، ولا تستخدم قوتها للعدوان على أحد، إنما هى ركيزة للأمن والسلام وضمان للسلام فى المنطقة.

وأضاف جمال بيومى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن بيروت عزيزة علينا وهم ينظرون لمصر كدولة شقيقة كبرى، والشعب اللبنانى من أقرب الشعوب إلى مصر، ونحن ندين أى عدوان على لبنان وندعو لاحترام سيادته ووقف الغرور الإسرائيلى الذى يصمت عنه جانب من المجتمع الدولى متمثل فى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الاطلنطى.

وتابع جمال بيومى: "لا أحد فى لبنان يرتضى هذا الوضع وكل طوائفه وأبناءه ينتفضون للدفاع عن أرضه وعرضه، وإسرائيل لن تستطيع أن تمضى قدما فى حرب طويلة الأمد، وقدرتها وحجمها لا يسمح بحرب طويلة ولا القيام بحرب على أكثر من جبهة بحكم تعداد الدولة والجيش".