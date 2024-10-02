شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الواقع يعكس نجاحات مبادرة بداية بعد تقديم أكثر من 18 مليون خدمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، قائلا:"إن المبادرة تحقق رؤية مصر 2030 ، وتهدف إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية".

وقال نادر نسيم في تصريح صحفي، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان المصري، تنضم إلى مثيلاتها من المبادرات الرئاسية الجادة لتغيير حياة وواقع الانسان المصري وتهم الملايين من شعب مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن اهداف المبادرة واضحة تماما، في العمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، لافتا: إلى مواصلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار تنفيذ محاورها لتطبيق الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مع تقديم الأنشطة التوعوية في جميع المجالات، منذ إطلاقها في 17 سبتمبر الجاري.

ولفت نائب بني سويف، إلى وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية إلى 18 مليون و148 ألفا و942 خدمة، في مجال تمكين وتدريب المرأة وتوزيع سلع تموينية وأنابيب غاز في مختلف المحافظات، علاوة على 220 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية. قائلا: إن هذا انجاز حقيقي.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، "إن مبادرة بداية تحسب للرئيس السيسي واهتمام بالمواطن المصري وتحسين معيشته وضمان حياة كريمة له ومستوى معيشي لائق".