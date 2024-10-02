الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات تستهدف عدد من المناطق في جنوب لبنان

شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان بعد هدوء نسبي اثر الاستهداف الايراني الواسع لاسرائيل، وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية سنيا في إقليم التفاح ومنطقة المساكن ومفرق بلدة معركة في ضواحي مدينة صور. كما طالت الغارات الإسرائيلية بلدتي مارون الرأس، جباع والريحان.

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