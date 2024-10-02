أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية: كاتس وجه السفراء بنقل رسالة للدول بأن إسرائيل سترد على هجوم إيران بقوة

اشار موقع "أكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية، الى ان وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائل كاتس وجه السفراء بنقل رسالة للدول بأن إسرائيل سترد على هجوم إيران بقوة والذي استهدفت فيه اسرائيل على نطاق واسع الليلة.

وفي السياق، اشارت شركة الكهرباء الإسرائيلية الى عطل جزئي في شبكة الكهرباء في بئر السبع ومنطقة القدس جراء سقوط صواريخ ايرانية.

وفي وقت سابق، اعلن الحرس الثوري الايراني في بيان، بانه "ردا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والقيادي بالحرس عباس نيلفورشان استهدفنا قلب الأراضي المحتلة"، موضحا أن الهجوم استهدف "ثلاث قواعد عسكرية" في محيط تل أبيب.