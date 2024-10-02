إيران تتوعد بتدمير "واسع وشامل" إذا ردت إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هددت هيئة الأركان الإيرانية، إسرائيل في حال ردها على الصواريخ التي أطلقتها طهران باتجاه مناطق متفرقة من إسرائيل.

وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في حال تدخل الدول الداعمة للكيان الصهيوني سنستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة بقوة.

وحذرت إسرائيل قائلة، "على الكيان الصهيوني ترقب تدمير بناه التحتية بشكل واسع وشامل إذا رد على الهجوم".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن هجوم طهران على إسرائيل انتهى، وأنهم مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن إيران مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تحرك إيران انتهى ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء مزيد من الرد، مؤكدًا أن داعمي إسرائيل عليهم مسؤولية كبيرة الآن لكبح جماح مروجي الحرب في تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء انطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 200 صاروخ، بينما دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى في شمال تل أبيب جراء الهجوم.