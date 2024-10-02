دعوات غربية لوقف إطلاق النار "في جميع أنحاء المنطقة فوراً"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تتوالى ردود الفعل حول الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية على إسرائيل، الذي استهدف - بحسب الحرس الثوري الإيراني - منشآت عسكرية إسرائيلية.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على إسرائيل، مجدداً التأكيد على "التزام المملكة المتحدة الثابت" بأمن إسرائيل، ومضيفاً أنها "تقف مع إسرائيل وتقر بحقها في الدفاع عن النفس".

وخلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الإسرائيلي، دعا ستارمر إلى "وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن الإسرائيليين"، حاثاً إيران على "وقف الهجمات" بحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.

وفي ذات السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد "يندد بأشد العبارات" بهجوم إيران على إسرائيل، مضيفاً أن "الدوامة الخطيرة من الهجمات الانتقامية تنذر بالخروج عن السيطرة".

ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى "وقف إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة فوراً".