شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: تجديد مطالبة الرئيس للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن والسياسة الخارجية أولوية ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، تجديد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.

وقالت النائبة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص فى عدد من المناسبات التأكيد على إن مخرجات الحوار الوطني مهمة جدا لتوضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية، موضحة: أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة للحكومة في تنفيذ كافة المخرجات الصادرة من جلسات الحوار الوطنى.

وأضافت أن جلسات الحوار ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها، رفع توصياتها الرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا، مستطردة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قادرة علي حماية أمن مصر ، وأن مصر تعي جيداً خطور الأوضاع في المنطقة والتعامل بحكمة مع ما يحدث ،حيث تبذل مصر جهوداً حثيثة وإتصالات مكثفة من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي علي غزة ولبنان ،خاصة مع إتساع رقعة الصراع الإقليمي في المنطقة.

وأكملت النائبة أمل زكريا قطب إلى أن الحوار الوطني نجح في تقريب وجهات النظر والاستماع بكافة الرؤى بشأن جميع القضايا التي تهم الشعب المصري في كافة المجالات.