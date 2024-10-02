حقيقة الهجوم الإيراني.. 180 صاروخاً فقط وأميركا اعترضتها مع اسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية كانت "فعالة" في التصدي لـ180 صاروخاً باليستياً أطلقتها إيران، وليس صحيحاً أن عدد الصورايخ 400 أو 500، وشاركت الولايات المتحدة أيضا في الدفاع عن إسرائيل، سواء من خلال اكتشاف التهديد الإيراني مبكراً، أو اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية مساء الثلاثاء.

ولم يلحق أي ضرر بـ "كفاءة" سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم، كما أن خطط سلاح الجو الإسرائيلي والدفاعات الجوية ومراقبة الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي، بحسب الجيش.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي رسالة تخبر المدنيين أنه يمكنهم مغادرة الملاجئ، كما أعلنت هيئة الطيران الإسرائيلية أنه تم إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي.

ومن المتوقع استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بطريقة اعتيادية عقب الهجوم الإيراني على اسرائيل مساء الثلاثاء، وفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل"، أما عن الأضرار البشرية فإنه لم يتم الإبلاغ عن أي قتلى جراء الهجوم الإيراني، وفيما يتعلق بالجرحى فإن عددهم لا يتجاوز الحالتين، وكلاهما جروح طفيفة.

خامنئي يتوعد إسرائيل "بالعبرية"

بعد إطلاق 180 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، قام المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بتغريد رسم توضيحي لمخبأ كبير للأسلحة تحت الأرض، محذراً من أن انتصار طهران "نصر من الله وفتح قريب".

وغرد بالعبرية برسالة يهدد فيها بأن "ضربات جبهة الانتفاضة ستصبح أقوى وأكثر إيلاما على جسد النظام الصهيوني البالي والمتعفن".