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القوات البريطانية أدت دورا مهما مساء الثلاثاء في الشرق الأوسط

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن القوات البريطانية "لعبت دورها" في محاولات منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط مساء الثلاثاء.

وليس من الواضح ما هو الدور الذي لعبته أي قوات بريطانية، أو ما إذا كان أفرادها ساهموا في إسقاط أي من الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، كما فعلت القوات الأميركية.

وفي بيان نشرته وزارة الدفاع البريطانية، أدان السيد هيلي الهجمات الإيرانية على إسرائيل وشكر الأفراد البريطانيين الذين شاركوا في العمليات غير المحددة.

وقال إن المملكة المتحدة "تقف بالكامل وراء حق إسرائيل في الدفاع عن بلادها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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