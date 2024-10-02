تلميح نتانياهو يثير جدلاً.. نصر الله لم يفهم ويبدو أن خامنئي لم يفهم!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: حث مسؤول أمني إسرائيلي كبير إسرائيل على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل.

وقال المسؤول لصحيفة "جيروزاليم بوست" مساء الثلاثاء: "يجب أن نتوقع ضرب المراكز الحكومية الإيرانية، وربما القضاء على شخصيات مثل خامنئي"، داعياً إلى رد محدد الأهداف يشمل البنية التحتية العسكرية الإيرانية".

وتأتي الدعوة إلى الرد المباشر في أعقاب هجوم جوي واسع النطاق ليلة الثلاثاء، عندما أطلقت إيران 180 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد ودفع السكان إلى البحث عن مأوى.

وبينما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عشرات الصواريخ، وقعت أضرار جسيمة، بما في ذلك إصابة مباشرة لمبنى في تل أبيب ومدرسة في جيديرا.

استهداف القيادة الإيرانية

وشدد المسؤول الأمني ​​الكبير على أن رد إسرائيل يجب أن يكون استراتيجيا وسريعا.

ووفقا للمسؤول، فإن المرشد الأعلى الإيراني لا يقف وراء الهجمات الأخيرة فحسب، بل يسعى أيضا إلى زيادة زعزعة استقرار المنطقة من خلال السعي وراء القدرات النووية. وقال المسؤول "خامنئي يريد هجوما تقليديا ويسعى للحصول على دعم للأسلحة النووية. يجب على إسرائيل أن تدمر المواقع النووية الإيرانية الآن."

وطرح المسؤول ثلاثة أهداف حاسمة للهجوم الإسرائيلي المضاد وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، حيث كان الهدف الأساسي هو إضعاف النظام الإيراني نفسه. وقال المسؤول: "نحن بحاجة إلى تجاوز المواقع العسكرية وضرب قلب النظام"، مضيفًا أن القضاء على شخصيات مثل خامنئي سيوجه رسالة قوية إلى طهران وحلفائها.

أهداف اقتصادية وعسكرية

ودعا المسؤول إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية لإيران كجزء من الرد. وقال المسؤول: "بعد تحييد قدراتهم النووية، يجب علينا ملاحقة الاقتصاد الإيراني - النفط والغاز والاتصالات والمصارف". وأضاف: "سيظهر هذا أن إيران لا يمكنها التصرف دون عقاب".

ويتضمن العنصر الأخير من الرد المقترح شل البنية التحتية العسكرية الإيرانية.

ماذا قال نتانياهو؟

من ناحيته قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​في القدس بعد فترة وجيزة من الهجوم الصاروخي الإيراني، إن إيران ارتكبت "خطأً كبيراً الليلة، وسوف تدفع ثمنه".

وأكد إن الهجوم على إسرائيل في وقت سابق من المساء "فشل".

وتابع :"لقد تم إحباط العملية بفضل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهو الأكثر تقدما في العالم"، كما تقدم بالشكر إلى الولايات المتحدة على دعمها أيضا.

وأكمل نتانياهو: "النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الانتقام من أعدائنا، زعيم حماس يحيى السنوار والقائد العسكري الأعلى لحماس محمد ضيف لم يفهموا ذلك، وزعيم حزب الله حسن نصر الله، ورئيس أركان حزب الله فؤاد شكر لم يفهموا ذلك، وربما يكون هناك من في طهران من يفعل ذلك".

وهدد قائلا: "سوف يفهمون، ومن يهاجمنا سوف نهاجمه"

ويصر نتنياهو على أن إسرائيل تتحرك، ومحور الشر يتراجع، وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري لمواصلة هذا التوجه، لتحقيق جميع أهداف الحرب، وفي مقدمتها عودة جميع رهائننا، ولضمان وجودنا ومستقبلنا".