إيران تستهدف 3 قواعد جوية إسرائيلية وأهداف عسكرية قرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، أن الضربات الإيرانية على إسرائيل استهدفت 3 قواعد جوية وأهداف عسكرية أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال باقري: "رغم كل الجرائم الإسرائيلية، الجمهورية الإسلامية التزمت بالموازين الأخلاقية والإنسانية، واقتصرت الضربات علي 3 قواعد جوية رئيسية لدي الكيان وقواعد للموساد كمركز الاغتيالات".

وأضاف: "واستهدفنا قاعدة نيفاتيم وقاعدة حتسريم اللتين استخدمتا لاغتيال الشهيد نصرالله كما استهدفنا الرادارات الاستراتيجية ومراكز تجمع الدبابات والمدرعات والجنود الإسرائيلين قرب غزة الذين كانو يقومون بقتل وإبادة أهاليها".