تمهيدا للقصف.. الجيش الإسرائيلي يطالب مواطني الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، لعدد من أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 4 بيانات منفصلة، إن التحذير موجه لسكان حي حدث الغرب، وحي الشياح، وحي حدث بيروت وحي شويفات العمروسية.

وذكر في بيانه أن ساكني تلك الأحياء متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستقصفها.

وطالب المتحدث باسم الجيش إخلاء المباني المذكورة والمجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

وذكرت وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مساء الثلاثاء أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت فتركزت الأولى في منطقة بئر حسن قرب طريق مطار بيروت الدولي.

فيما استهدفت الأخرى منطقة الجناح وأصابت مبنى قرب مستشفى الزهراء الجامعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بداية الأمر أنه استهدف بيروت بضربة دقيقة دون الإدلاء بأي تفاصيل.

وقال في بيان إنه استهدف محمد جعفر قصير قائد "الوحدة 4400" في حزب الله.

كما يأتي استهداف ضاحية بيروت الجنوبية عقب قصف إيراني استهدف إسرائيل.