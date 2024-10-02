شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: أجندة الحوار الوطنى تعزز من قدرات الدولة الخارجية والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أجندة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف التفاعل مع أبرز القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وقال نويصر في تصريحات له، إن الحوار الوطني يعزز من قدرات الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية المستمرة، خاصة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث والصراعات التي تشهدها المنطقة على مدار العام الماضي، وهذه الأحداث اتسعت بشكل كبير مؤخرًا، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم النقدي. هذه الجلسات ستتيح الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع المصري في مناقشة توجهات الدعم وتقديم توصيات تستند إلى رؤية شاملة ومتوازنة.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق تمثيل متكامل لكافة مدارس الفكر والعمل في مصر، بما يسهم في بلورة سياسات فعّالة تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات السياسية والتنفيذية والمجتمعية، سيتراعى فيها التوازن الكامل بين مختلف التوجهات، وستساهم في وضع التوصيات النهائية التي ستعكس أولويات المواطنين واحتياجاتهم في إطار التحول إلى نظام الدعم النقدي، والذي يعتبر خطوة محورية نحو تحسين الظروف المعيشية.

وطالب النائب أحمد نويصر، جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة بفعالية في هذه الجلسات لتعزيز الحوار الوطني كأداة رئيسية لدعم الاستقرار والتنمية في مصر والمنطقة.

