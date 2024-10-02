وفاة الشاعر محمد محمد الشحات عن عمر يناهز 70 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

توفي منذ قليل، الشاعر الكبير محمد محمد الشحات الراجحى عن عمر ناهز 70 عاما.

محمد محمد الشحات الراجحى، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، ولد عام 1954 - بقرية الضهرية - شربين – دقهلية، تخرج فى كلية الآداب - قسم اللغة العربية - جامعة القاهرة، عضو مشتغل بنقابة الصحفيين، عضو باتحاد الكتاب – وعضو بمجلس إدارته في الدورة السابقة، عضو مجلس أمناء جمعية مصطفى وعلى أمين (ليلة القدر)، نشرت قصائده في معظم الصحف والدوريات الثقافية والأدبية بمصر والوطن العربي، له مشاركات أدبية في الملتقيات والمؤتمرات الثقافية منذ مطلع السبعينيات خاصة مع صدور ديوانه الأول (الدوران حول الرأس الفارغ عام 1974)

فاز بعدة جوائز أهمها جائزة مصر للشباب عام 1978 ، مارس العمل الصحفي في العديد من الصحف والمجلات الأدبية فى مصر والوطن العربي، واستقر في دار أخبار اليوم، حيث يعمل في جريدة أخبار الرياضة، كما أنه كان أحد مؤسسي مجلة (مصرية) التي كانت تصدر في مصر أوائل السبعينيات.

أصدر الدواوين التالية:

الدوران حول الرأس الفارغ (دار الحرية 1974)، آخر ما تحويه الذاكرة (العربي للنشر والتوزيع 1979)، عندما تدخلين دمي سلسلة الإبداع العربي (الهيئة المصرية العامة للكتاب1982)، تنويعات على جدار الزمن (الهيئة المصرية العامة للكتاب1983 )، مكاشفة (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995)، كثيرة هزائمي (الهيئة العامة لقصور الثقافة 1996)، المترو لا يقف في ميدان التحرير (الهيئة المصرية العامة للكتاب 2012 )، أدخلوني على مهل (دار وعد للنشر والتوزيع 2013)، يوميات ثورة 30 يونيو (دار وعد للنشر والتوزيع 2013)، عندما هزني وجعي( دار وعد للنشر والتوزيع 2014)، البكاء بين يدي الحفيدة ( دار وعد للنشر والتوزيع 2014)، الأعمال الكاملة في جزئين (دار وعد للنشر والتوزيع2015)، الحياة بلا أي وجه (دار وعد للنشر والتوزيع2016)، حروف الوطن (دار وعد للنشر والتوزيع 2017)، محاولات لا أعرف نهايتها (الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018)، يكتب في دفتره (دار الأدهم )2018)، ترنيمات شاعر قبل الرحيل (دار الأديب2019)، سيعود من بلد بعيد (دار الأدهم 2019)، رجفة المقامات ( دار الأدهم 2020 )، متى ينتهى (دار الأدهم 2020)، رجل مسكون بالزرقة( اتحاد كتاب مصر 2021 )، ملامح ظلى( الهيئة المصرية العامة للكتاب 2021 )، مرايا الشعر.. مرايا النقد تحولات التجربة الشعرية عند محمد الشحات، تقديم د. ايمن تعليب، مختارات شعرية ( دار وعد للنشر والطبع 2021)، المرايا النقدية التجربة الشعرية عند محمد الشحات يضم 32 دراسة نقدية تقديم د. رمضان بسطويسي (دار الادهم 2020 )، مرايا الشعر.. مرايا النقد تحولات التجربة الشعرية عند محمد الشحات تقديم الدكتور أيمن تعيلب تضم 47 دراسة نقدية ( دار الادهم 2021 )، الأعمال الكاملة ( أربعة أجزاء دار الأدهم للنشر والتوزيع 2021 )، المساهمة في إعداد كتاب تذكاري عن أديب نوبل نجيب محفوظ فور حصوله على جائزة نوبل عن وزارة الثقافة، المشاركة في موسوعة المرأة عبر التاريخ الصادرة عن وزارة الثقافة.

ورأس تحرير مجلة الموسيقي العربية التي كانت تصدرها دار الأوبرا المصرية لمهرجان الموسيقي العربية، رئاسة تحرير مجلة القراءة للجميع التي كانت تصدر عن دار الكتب ومن بعدها هيئة قصور الثقافة، رئاسة تحرير جريدة الكتاب التي تصدرها هيئة الكتاب مواكبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ عام 1984 وحتى عام 2011.