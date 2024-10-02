شكرا لقرائتكم خبر عن "قنابل أمريكية".. إغلاق مدرج بمطار ياباني بعد وقوع انفجار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُغلق مدرج في مطار بمدينة ميازاكي الساحلية اليابانية في أعقاب وقوع انفجار.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الانفجار الذي وقع في مدرج بالمطار صباح اليوم الأربعاء لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت السلطات إنها اكتشفت حفرة بقطر سبعة أمتار في الأسفلت بعد سماع صوت انفجار، ومن المتوقع استمرار إغلاق المدرج حتى المساء. الحرب العالمية الثانية وذكرت تقارير إعلامية أنه جرى العثور عدة مرات على قنابل أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية في أراضي المطار، ولكن السلطات تحقق حاليا في السبب الرئيسي للانفجار.

ويبلغ تعداد سكان مدينة ميازاكي نحو 400 ألف نسمة، وتقع جنوب غربى اليابان في جزيرة كيوشو.