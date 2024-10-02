شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز رئيسا لبرلمانية الوفد بالشيوخ .. وعبد العال للتجمع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، عن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية تحت قبة المجلس.

وقال "عبدالرازق" إن رئيس حزب الوفد أخطره باختيار النائب طارق عبد العزيز ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب، فضلا عن إخطار رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب محمد نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب، وعن إختار رئيس حزب التجمع النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية واختيار النائب أحمد شعبان كنائبا له.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب الممثله تحت القبة بسرعة موافاة المجلس بممثلي هيئاتهم البرلمانية، ثم استطرد ممازحا "وصلت المعلومة" وذلك بصفته رئيسا لحزب مستقبل وطن.

كانت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد انطلقت منذ قليل، في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

واستهلت الجلسة الافتتاحية أعمالها، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد و افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة.