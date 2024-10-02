شكرا لقرائتكم خبر عن السلاب عقب فوزه برئاسة صناعة النواب: تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعى أولوية والان مع تفاصيل الخبر

توجه النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة في اختياره رئيسا في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وأكد محمد السلاب، بعد فوزه بمنصب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة لديها أجندة مزدحمة خلال هذا الدور تتضمن العديد من الملفات التي تستهدف زيادة الاستثمارات ومساندة القطاع الصناعي.

وأشار السلاب إلى أن دور اللجنة سيعمل من خلال عدة ملفات تتمثل في الجانب التشريعي والجانب الرقابي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، والسعي نحو حل كافة المشكلات التي تواجه المصنعين.

وأوضح، أن اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، اخترقت كافة الملفات، واستمعت لجميع الأطراف في مجال الصناعة، ونجحت في وضع حلول للعديد من المشكلات التي واجهت القطاع.

ولفت رئيس لجنة الصناعة، إلى أن اللجنة تعكف خلال الفترة المقلة على وضع خطة العمل، والتي ستتضمن كافة الملفات التي تستهدف النهوض بالصناعة.

