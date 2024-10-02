شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الشيوخ" يرفع الجلسة العامة ويعود الانعقاد غدا لإجراء انتخابات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الخامس بالفصل التشريعي الأول، على أن يعود المجلس الانعقاد غدا في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

جاء ذلك بعد أن دعا أعضاء المجلس الراغبين فى تعديل عضوية اللجان النوعية التقدم بطلب للأمانة العامة، قبل إعلان التشكيل النهائي للجان فى جلسة الغد.



