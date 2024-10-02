الجيش الإسرائيلي: قوات مشاة نظامية ووحدات مدرعة تنضم إلى العملية البرية في لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي أن "قوات مشاة نظامية ووحدات مدرعة تنضم إلى العملية البرية في لبنان".

وفي وقت سابق، وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا لسكان جنوب لبنان"، مشيرا الى انه "يدور قتال عنيف في جنوب لبنان"، زاعما ان حزب الله يستغل البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته.

واضاف :"من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها. وسيعمل الجيش على تعطيل تحركات عناصر حزب الله وسيمنع منهم تنفيذ هجماتهم"، مؤكدا ان "هذا التحذير ساري حتى إشعار آخر".