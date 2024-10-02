اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه". واعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتانياهو يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية: إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.