طيران الاتحاد: نراقب بشكل مستمر مستجدات الأمن والمجال الجوي

أفادت وكالة "رويترز" بأن شركة طيران الاتحاد في أبوظبي أعلنت ستغير مسار عدد من رحلاتها اليوم استجابة لقيود المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط. أضافت أنها تراقب "بشكل مستمر مستجدات الأمن والمجال الجوي مع تطور الوضع".

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