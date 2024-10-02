شكرا لقرائتكم خبر عن على مبارك: على لجميع دعم الدولة والجيش والقادة لأن ما نعيشه من أمان ثمنه كبير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على مبارك المستشار بالهيئة الوطنية للإعلام إن الأمان الذى يعيش فيه المصريون حتى الآن يعود الفضل فيه إلى الله ومن بعده أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا من أجل مصر والمصريين.

وأضاف "مبارك" أنه عاصر أجواء حرب أكتوبر 73 وكان حينها فى السابعة من عمره يعيش مع أسرته بمحافظة الشرقية وكانت فترة الحرب عصيبة على المدنيين فكانت المناداة ب "طفوا النور" تثير الذعر فى قلوب الأهالى، وذلك بخلاف سماع طلقات المدفعية كما كانت تنبيهات للأطفال بألا يمسكوا أى شئ فى الأرض حتى إذا كان قلم خوفا من أن يكون جسم متفجر وينفجر فى حامله وهى التعليمات التى كانت تجعل المواطنين فى حالة رعب.

وشدد على أنه لا بد من الجميع دعم الدولة والجيش والقادة نظرا لأن الأمان الذى نعيشه الآن ثمنه كبير.

وذلك خلال كلمته بندوة لمناقشة كتاب "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73"، للكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.