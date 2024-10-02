الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة خسائره في لبنان إلى ثمانية قتلى

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في المعارك التي خاضها في جنوب لبنان بعد عبور الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله. واشار الجيش في بيان، الى مقتل سبعة جنود إضافيين، بعد إعلانه مقتل جندي واحد في لبنان في وقت سابق الأربعاء.

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