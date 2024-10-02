الأمين العام للأمم المتحدة: لقد حان الوقت لوقف دورة التصعيد المروعة التي تقود شعوب الشرق الأوسط إلى الهاوية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إنهاء "دورة التصعيد المروعة" في الشرق الأوسط، حيث يحتدم النزاع بين إسرائيل وإيران وحلفائها خصوصا حزب الله وحماس.

واوضح غوتيريس في اجتماع طارئ لمجلس الأمن "لقد حان الوقت لوقف دورة التصعيد المروعة هذه التي تقود شعوب الشرق الأوسط إلى الهاوية"، مضيفا "يجب أن تتوقف هذه الدورة القاتلة من العنف المتبادل".

الى ذلك، دان الامين العام للامم المتحدة بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل.