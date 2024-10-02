اشارت القناة 14 الاسرائيلية تحت عنوان "الكارثة في لبنان"، الى ان جنود الجيش الاسرائيلي واجهوا مسلحين أطلقوا عليهم صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وفجروا عبوات ناسفة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الاسرائيلية تحت عنوان "الكارثة في لبنان": واجه جنود الجيش مسلحين أطلقوا عليهم صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وفجروا عبوات ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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