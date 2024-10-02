وصول ميقاتي ووليد جنبلاط الى عين التينة للقاء بري

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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