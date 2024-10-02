مصادر إيرانية: خامنئي حذّر نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن 3 مصادر إيرانية، اليوم الأربعاء، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من خطة إسرائيلية لاغتياله.

وكانت مصادر كشفت، الأحد الماضي، عن تفاصيل عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، إن أحد الأشخاص صافح نصر الله بعدما غمس يديه في مادة غير معلومة مكّنت المسؤولين الإسرائيليين من تعقب الأمين العام للجماعة اللبنانية وتحديد موقعه.

وأشارت المصادر إلى أن مخبرًا متعاون مع إسرائيل، أبلغ المسؤولين في تل أبيب بوصول نصر الله إلى موقع اغتيالة، إذ انتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرابة دقيقتين للتأكد من تواجده داخل الموقع المحدد بضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت المصادر أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت الضاحية بعد وصول نصر الله بدقائق معدودة.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مات اختناقاً.

وأوضح المصدر الاستخباراتي، أن نصر الله تواجد بمكان دون تهوية ودخلت غازات القصف لغرفته وظل عالقا فيها إلى أن اختنق ومات.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مراجعة لصور جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن احتمال أن يكون هجوم إسرائيل الذي قتل نصر الله تم بذخائر أمريكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين، قولهم إن الضرر الواقع جراء الغارة كان متسقا مع استخدام قنابل متعددة تزن 2000 رطل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وكالة أنباء رويترز انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت إن الجثمان لم تكن به جروح مباشرة ويبدو أن سبب وفاته صدمة حادة من قوة الانفجار.