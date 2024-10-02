شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء فؤاد فيود: الرئيس السيسى أعلم الناس بمشاكل البلد والشعب يسانده ويلتف حوله والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أركان حرب فؤاد فيود بطل حرب أكتوبر والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، إن البداية كانت عام 67 أيام النكسة وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التنحى وتحمله المسؤولية كاملة ولكن الشعب خرج فى الشوارع رافضا قرار التنحى مطالبين إياه بالاستمرار فى الحكم وسيلتف الشعب حوله إلى أن يصل للنصر.

وأضاف "فيود" خلال كلمته بندوة لمناقشة كتاب "خمسون عامًا على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73"، للكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، أن الشعب المصرى لعب دورا كبيرا فى النصر والحفاظ على أرض مصر وما نراه حاليا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ما اعتدنا عليه من الشعب المصري فعندما عرض على الرئيس السيسي وقتما كان وزيرا للدفاع أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية رفض ولكنه فى النهاية خضع لرغبة الشعب المصري مثلما خضع له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعاد عن قرار تنحيه، فالشعب يتمسك بالرئيس السيسي لأنه أعلم الناس بمشاكل البلد وهو من يصلح لحماية أراضيها وشعبها رغم كل التحديات المحاطة بنا.



