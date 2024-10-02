شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: مصر لها قيادة حكيمة تسير فى وضع جيد رغم كل ظروف المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة رئيس المجلس اليوم عبد الوهاب عبد الرازق بمثابة رسالة تحكى على الظروف التي تواجه مصر والعالم وتشجيع للشعب المصري وتعريفه بالوضع الحادث، مشيرا إلى أن الكلمة تحمل مساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني أمام العدوان الاسرائيلي.

وأضاف حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن كلمة رئيس مجلس الشيوخ حملت تقدير للقيادة المصرية، مؤكدا أن مصر لها قيادة حكيمة ونسير في وضع جيد رغم كل الظروف المحيطة بالمنطقة، مضيفا: "البلد جميلة مستقرة والاقتصاد صحيح يتأثر غصب عننا بما يحدث في قناة السويس ولكن الاقتصاد بشكل عام يتقدم".

وأشار حسام الخولي، إلى أن الجلسة الاجرائية تبدأ غدا وانتخابات اللجان وتنتهي في نفس اليوم، موضحا أن جلسة اليوم بحكم الدستور وتوجيه الرئيس السيسي اعلان شغل الفصل التشريعي الجديد ويقوم المجلس بدوره مثل مجلس لنواب لخدمة الشعب المصري.